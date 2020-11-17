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Выявлена неожиданная опасность куриных яиц

Дмитрий Байков
17 ноября, 2020 07:07
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фото: Pixabay

Регулярное употребление куриных яиц значительно повышает риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришла международная группа ученых из Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Австралии и Катара.

Специалисты проанализировали данные о питании более 8 тысяч человек, которые собирались в течение 18 лет. Установлено, что употребление более 38 г яиц в сутки (одно куриное яйцо весит от 35 до 75 граммов) увеличивает риск диабета примерно на 25 процентов. У тех, кто употребляют больше 50 г яиц в день, риск заболевания увеличивается на 60 процентов.

Однако точный механизм воздействия яиц на организм пока не установлен, пишет «Naked Science».

Большинство людей стали эволюционно уязвимы для диабета.

Американские ученые пришли к выводу, что большинство людей уязвимы для диабета второго типа.

темы
общество
здоровье
ученые
яйца
диабет
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