kremlin.ru

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что пандемия COVID-19 отбросила страну на полтора года назад. По его словам, инфекция оказала неравномерное влияние на разные сферы российской экономики, в первую очередь пострадало предпринимательство и транспорт.

«COVID отбросил нас на полтора года назад. Причем отбросил очень неравномерно, под удары попали определенные секторы: транспорт, треть сектора малого предпринимательства, прежде всего те, кто связан с услугами для населения», — заявил Белоусов на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Вице-премьер отметил, что также пострадала промышленность, которая сильно зависит от инвестиций.

Кроме того, коронавирус обострил безработицу и создал дыру в бюджете.

«Москва потратила из своего бюджета 250 млрд руб. (на борьбу с пандемией), плюс столько же недобрал налог. Итого 500 млрд», — сообщил Белоусов.

При этом по словам вице-премьера, бюджет Подмосковья недополучил порядка 100 млрд руб., а федеральный бюджет потратил на эпидемиологические меры 4 трлн руб., передаёт «РБК».