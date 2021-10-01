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Виталий Кличко спел песню про свои высказывания «Однажды я стану мэром»
1 октября, 2021 16:54
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Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look press
Мэр Киева Виталий Кличко на концерте коллектива Karta Svitu спел несколько строк из песни «Однажды я стану мэром», куда вошли его высказывания. Об этом сообщил солист группы Иван Марунич.
«Это произошло», - сообщил музыкант.
Песня украинской группы, в текст которой включены известные высказывания Кличко, стала популярной, особенно после того, как ее заметил сам мэр Киева, пишет «РИА Новости».
«Меня цитируют и взрослые и дети. Чтоб холодная вода стала горячей, ее нужно подогреть», - упоминается в песне Karta Svitu.
Кличко часто допускает неоднозначные высказывания, однажды он заявил, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
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