Фото: PDSA / PA

В Великобритании высшую гражданскую медаль PDSA, которая считается эквивалентом Георгиевского креста, получила гамбийская сумчатая крыса по имени Магова. В поседние семь лет животное весом в 1,2 кг занимается обезвреживанием наземных мин в Камбодже.

По данным благотворительной организации APOPO, котрая занимается обучением Магова, за свою карьеру крыса нашла 38 наземных мин и 28 единиц неразорвавшихся боеприпасов. Зверек может проверить на наличие боеприпасов территорию размером с теннисный корт за 30 минут, человеку с металлоискателем на это понадобится до четырех дней.

PDSA Gold Medal высшая награда отваги животного. Она была создана Народным диспансером для больных животных (PDSA) в 2001 году. Получить золотую медаль могут животные, помогающие спасти человеческую или нечеловеческую жизнь, когда его собственная жизнь находится в опасности.