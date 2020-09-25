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Высшую награду страны в Британии вручили крысе. Она уже семь лет обезвреживает мины

Анастасия Красильникова
25 сентября, 2020 12:52
1 мин
Фото
Фото: PDSA / PA

В Великобритании высшую гражданскую медаль PDSA, которая считается эквивалентом Георгиевского креста, получила гамбийская сумчатая крыса по имени Магова. В поседние семь лет животное весом в 1,2 кг занимается обезвреживанием наземных мин в Камбодже.

По данным благотворительной организации APOPO, котрая занимается обучением Магова, за свою карьеру крыса нашла 38 наземных мин и 28 единиц неразорвавшихся боеприпасов. Зверек может проверить на наличие боеприпасов территорию размером с теннисный корт за 30 минут, человеку с металлоискателем на это понадобится до четырех дней.

PDSA Gold Medal высшая награда отваги животного. Она была создана Народным диспансером для больных животных (PDSA) в 2001 году. Получить золотую медаль могут животные, помогающие спасти человеческую или нечеловеческую жизнь, когда его собственная жизнь находится в опасности.

темы
Великобритания
животные
добрые новости
награды
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