Вирусы не страшны: уникальное медицинское средство создали российские ученые

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Совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью удалось ученым Уральского федерального университета (УрФУ).

Они синтезировали целую линейку соединений, которые представляют собой производные азолоазинового ряда с противовирусными свойствами, модифицированные различными полифенольными фрагментами с антиоксидантными свойствами. Эксперты уверяют, что аналогов подобных соединений на сегодняшний день не существует.

Использование такого препарата сможет значительно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний. В дальнейшем российские ученые продолжат лабораторные исследования нового семейства соединений, а также изучат закономерность изменения антиоксидантных свойств при создании гибридных молекул, пишут «Известия».

Как сообщалось, 23% жителей России сообщили, что готовы привиться от коронавируса, говорится в исследовании партии «Единая Россия».

73% опрошенных сказали, что не готовы ставить прививку. Четыре процента участников исследования заявили, что переболели коронавирусом, и прививка им не требуется.