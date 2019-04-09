Виртуальная реальность в России
Виртуальная реальность в России

Выводят ли VR-технологии на качественно новый уровень образование страны?

Виртуальная реальность сегодня – один из приоритетных векторов развития образования как в мире, так и в России. Причем речь идёт не только о детском, но и о корпоративном обучении. Технологии позволяют «перемещать» обучаемых в реалистичную иммерсивную среду, наглядно демонстрировать сложные процессы, опасные явления, знакомить с героями и событиями давно ушедших времён, а самое главное – дают возможность неопытному специалисту проделать действия самостоятельно.

Ещё в XIX веке немецкий учёный Герман Эббингхаус выяснил, что в течение первого часа после получения новой информации среднестатистический человек забывает порядка 50% от услышанного.

В течение следующих 24 часов не получится вспомнить, в среднем, 70%, а в течение месяца – до 90%

Это открытие уже тогда заставило преподавателей университетов задуматься о проблеме неэффективности образования.

С тех пор появился новый фактор, стопорящий процесс запоминания – поток информационного шума. Повысить эффективность образования, спустя почти 200 лет с момента возникновения проблемы, помогают технологии.

Десятками современных исследований подтверждено, что при обучении в виртуальной реальности процент запоминания новой информации с первого раза может достигать 70%

Такого эффекта удаётся достигнуть за счёт полного погружения в виртуальную среду, повышении внимания на процессе обучения, возможности попрактиковаться и вовлекающего контента. Исследования также показывают повышение мотивации, эмоциональной реакции на материал и концентрации внимания во время обучения. К примеру, смоленские исследователи показали, что 75% испытуемых при обучении в VR давали более креативные решения.

О том, как и где эффективно использовать VR-технологии, рассказывает президент компании-разработчика виртуальной реальности Modum Lab, Дмитрий Кириллов.

Кто и как использует виртуальность в детском образовании?

«Представьте, что, приходя на занятия, школьники и студенты первым делом . . . достают с полки VR-очки. Такой подход – уже не миф и не футуристичная история, а современная реальность, к которой прибегают порядка 20% всех образовательных учреждений США. В России образовательные проекты в учебные заведения пока что внедряются точечно, но, начинают реализовываться и государственные инициативы.

Например, сейчас ведётся работа над Национальным проектом «Образование 2024», который подразумевает масштабное внедрение новейших технологий виртуальной и дополненной реальности для эффективного обучения школьников. Интересуются технологичными внедрениями российские ВУЗы, образовательные учреждения и детские образовательные центры. Активно используют виртуальную реальность при обучении студентов и изучают влияние технологий в Дальневосточном федеральном университете».

Сегодня в детском образовании VR/AR используется для:

- Наглядной демонстрации и объяснения сложных предметов, явлений

- Поддержания у учеников устойчивого интереса к новым знаниям

- Экономии на инвентаре и дорогостоящем оборудовании, реагентах, принадлежностях для обучения

- Обеспечения безопасности при самостоятельном проведении детьми сложных и опасных опытов, экспериментов

- При обучении soft skills (навыкам общения)

Российская Высшая Школа Экономики недавно начала обучать своих студентов в VR навыкам публичных выступлений. Надев очки виртуальной реальности, молодые люди оказываются перед заполненным зрительным залом, где им необходимо завладеть вниманием виртуальных слушателей и получить высокий бал за своё выступление. При реагируют на обучаемого: они могут начать смеяться, аплодировать или от скуки играть в игры на мобильных телефонах. Программа анализирует поведение и словарный запас выступающего, указывает на ошибки и слова-паразиты.

Совершенно новые возможности для образования сегодня открывают VR-технологии при передачи детям эмпирического материала. Этот подход не исключает работы с преподавателем и других классических методов подачи знаний, но прекрасно дополняет и наглядно иллюстрирует теорию. Виртуальное дополнение к уроку, в среднем длится 5-7 минут.

Исследования также доказывают, что человек запоминает не более 30% — от того, что видит, и до 90% — от того, что делает самостоятельно, своими руками. Виртуальная реальность позволяет получить реальный опыт присутствия, повышая эффективность обучения и в разы увеличивая вероятность запоминания. Особенный интерес вызывает у детей игровой формат.

Например, компания Luden.io разработали VR-игру о структуре и работе мозга — InMind 2. В ней достоверно показаны нейроны и передача сигналов. В проекте наглядно объясняется материал из области анатомии и когнитивных наук на уровне доступном школьнику.

Проводить сложные эксперименты, смешивать опасные вещества, самостоятельно соединять провода и видеть эффект от происходящего позволяют VR-уроки по химии, физики, астрономии, робототехнике.

Один из вариантов — EON VR Lab:

В Modum Lab cоздали для школьного образования познавательный урок по физике:

Особый интерес из-за доступности представляет сегодня для школьников AR-формат (дополненная реальность). В таком случае ребенок на экране своего смартфона видит дополнительные изображения, анимацию и подсказки, которые позволяют самостоятельно, в реальной жизни, провести опыты и эксперименты.

Курс по робототехнике для детей младшего школьного возраста:

Технологии виртуальной и дополненной реальности — отличный способ сделать образовательный процесс более эффективным, глубоким и интерактивным. Исследователи из Национального университета Тайвани им. Сунь Ятсена провели множество экспериментов и выяснили, что технологии сегодня - самый актуальный инструмент для работы с поколением меллиниалов. Именно этот формат глубоко увлекает детей, подростков, привнося свежие ноты в традиционное обучение, и соответствует духу XXI века.

Вывод:

Инновационные решения сегодня становятся вполне понятными частями бизнес-процессов множества компаний, детского, школьного российского образования. Пока что инновационные решения не способны полностью заменить человеческий труд, решить все проблемы в сфере образования и предотвратить абсолютно все поломки, но вот упростить ряд процессов и сделать процесс получения новых знаний увлекательным и эффективным могут уже сегодня.

При этом технологии активно развиваются, становятся совершеннее, точнее. Вполне конкретные задачи в области обучения могут быть решены путём тесного сотрудничества человека и технологий.

Теги:
Места: Россия
События: наука, общество
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