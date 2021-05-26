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Выражение «бандиты в погонах» стоит 18 тысяч рублей

Артем Денисов
26 мая, 2021 23:23
1 мин
Артем Денисов
26 мая, 2021 23:23
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Суд в Новосибирске оштрафовал местного активиста Виктора Сорокина.

За слова «бандиты в погонах» он заплатит 18 тысяч рублей. «То есть если сотрудник органов будет избивать гражданина, и тот крикнет, что это «бандит в погонах», его привлекут за экстремизм и превышение уровня шума. Я публично жалуюсь на прокурора, а меня привлекают за экстремизм», — сообщил активист.

Сорокина задержали 21 мая, когда он собрался к генпрокурору Игорю Краснову, который устроил в Новосибирске личный прием. Мужчина намеревался рассказать ему о фактах многомиллиардной коррупции, к которой могут быть причастны первые лица Новосибирской области.

Активиста доставили в отдел полиции, но не успели составить протокол из-за проблем с сердцем - его госпитализировали. Сорокина задержали после выписки прямо в палате больницы, доставили в отдел полиции и составили протокол об экстремизме, сообщают «Открытые медиа».

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Коррупция
Суд
Новосибирск
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Бандиты
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