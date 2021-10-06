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Выпускники журфака МГУ расстроены из-за коллаборации факультета с Russia Today
6 октября, 2021 23:29
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cao.mos.ru
Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова анонсировал в социальных сетях творческую мастерскую RT «ТВ vs Новые медиа. Вызовы и перспективы», что вызвало шквал гневных комментариев от студентов и выпускников.
Пользователи Facebook умоляли руководство факультета не позориться, а также писали, что им стыдно за свой факультет. Аналогичные комментарии оставляли студенты факультета «Вконтакте», однако они были менее язвительными.
Чтобы не допустить цепочки негатива в Facebook, администрация факультета приняла решение закрыть возможность комментирования записи.
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