Выплату родителям перед 1 сентября могут сделать ежегодной
Минтруд рассмотрит инициативу о том, чтобы выплачивать родителям школьников по 20 тысяч рублей перед началом учебного года ежегодно. Средства предлагается выделять из материнского капитала. Об этом рассказала заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина.
Ранее предложение о выплате размером в 20 тысяч рублей к школе за счет средств маткапитала озвучила Счетная палата.
В Минтруде пояснили, что Счетная палата провела анализ способов распоряжения средствами материнского капитала и сделала ряд предложений.
«Одно из них заключается в предоставлении семьям ежегодно единовременной выплаты к школе в размере 20 тыс. рублей за счет средств маткапитала», - сообщила Баталина.
В Минтруде пообещали, что предложение о ежегодной выплате буде «внимательно изучено», передаёт «ТАСС».