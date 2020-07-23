Выплаты россиянам по 10 тысяч хотят сделать ежемесячными и продлить до 18 лет

Общество

Piqsels.com

В Госдуму внесено предложение сделать выплаты в размере 10 тыс. рублей ежемесячными. Если инициативу одобрят, россияне будут получать деньги на детей до 18 лет.

Авторы идеи - представители «Справедливой России». Глава фракции Сергей Миронов сообщил, что направил предложение в кабинет министров в весеннюю сессию.

Он настаивает на том, чтобы сделать выплаты в размере 10 тыс. рублей ежемесячными и расширить возрастной диапазон получателей до 18 лет.

Миронов объяснил Primpress, что финансовая помощь очень нужна семьям на фоне развивающегося кризиса. Он добавил, что предыдущие инициативы, в частности, об увеличении пособия по безработице и прямых выплатах, федеральная власть поддержала.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 мая ввел выплаты на детей от 3 до 16 лет. Первые пособия переводили родителям с июня. В июле помощь семьям с детьми начислили второй раз.