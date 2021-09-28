Виолончелист Ролдугин вознес до небес музыкальные способности Путина. Лидер РФ ему ответил
Худрук Санкт-Петербургского дома музыки виолончелист Сергей Ролдугин вознес до небес музыкальные способности президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что еще ни разу за всю свою карьеру не встретил ни одного политика, который мог бы составить конкуренцию в данном вопросе российскому лидеру.
«Меня поражает, я не знаю ни одного политика, который мог бы сыграть наизусть первую прелюдию Баха из «Хорошо темперированного клавира». Он играет!», - подчеркнул виолончелист в эфире телеканала «Россия 1».
Его речь опубликована в Telegram-канале «Пул N3».
Напомним, Ролдугин «прославился» на всю страну после появления в Интернете информации о его состоянии. Как оказалось, вплоть до 2015 года музыкант владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. Позже за него вступился сам Путин, заявив, что его друг тратит эти деньги исключительно на покупку музыкальных инструментов, и ничего криминального здесь нет.
Кстати, у Ролдугина сегодня день рождения. Российский президент поздравил его с данным событием, отметив, что его друга от всех остальных деятелей культуры отличает «стремление внести личный вклад в сбережение культурного, духовного достояния России». Телеграмма размещена на сайте Кремля. К поздравительным речам президента присоединился премьер-министр страны Михаил Мишустин.