Виновными в пожарах в Зауралье назвали «навальнят» и «ходорковцев»
Член Общественной палаты Воронежа Галина Кудрявцева назвала виновных в пожарах в Зауралье. По ее словам, за возгораниями стоят «ходорковцы» и «навальнята».
Общественница убеждена в том, что сейчас на дворе стоит не самая огнеопасная погода, стало быть, стихийные бедствия тут ни при чем. Она присоединилась к мысли телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты», но для выражения собственной точки зрения избрала иную формулировку.
«Надо вспомнить, что Зауралье, а особенно Екатеринбург – это была вотчина беглого Ходорковского и прочих “навальнят”», - уточнила Кудрявцева.
Она назвала их «пятой колонной», наносящейся России вред, особенно экономической сфере. В заключение общественница предложила рассмотреть инициативу о предоставлении вознаграждения людям, обладающими информацией о поджигателях, передаёт «Блокнот».