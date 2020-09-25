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Виновник жесткого убийства девочки задержан в Нижегородской области

Кирилл Савушкин
25 сентября, 2020 14:31
1 мин
Photo
Flickr

В Нижегородской области сотрудниками МВД был задержан 34-летний Павел Сурков. Местного жителя подозревают в убийстве дочери своей бывшей сожительницы.

В СК рассказали, что о пропаже девятилетней девочки стало известно 24 сентября 2020 года. Трагические события произошли в поселке Неклюдово Борского района. Ребенок пропал на пути из школы.

С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что девочка встретила Суркова, которого знала и пошла с ним. Позже её нашли задушенной, сообщает gazeta.ru.

Предполагаемым мотивом являлось желание злоумышленника отомстить бросившей его матери ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

темы
убийство
девочка
Нижегородская область
1 мин