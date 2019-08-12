Кто виноват в детской бедности

Дети – это дорогое удовольствие, это медленная многолетняя инвестиция, которая минимум два десятка лет негативно сказывается на бюджете родителей. Нет ничего удивительного, что семьи с детьми в России беднее, чем бездетные.

С детьми – значит бедный?

В августе 2019 года была опубликована обновленная статистика по детской бедности в одной из богатейших стран мира – России. Росстат, после смены руководителя ставший одним из главных ньюсмейкеров страны, сообщил, что 26% российских детей (до 18 лет) живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума – это вдвое больше, чем в целом по стране, без учета возраста. Проще говоря, семьи с детьми очень бедны, причем в особенности многодетные, где уровень бедности доходит до 50%.

Конечно, цифра преувеличена. В России, стране с редкими вспышками солнца легальности среди густотеневой экономики, показать себя малоимущим и начать получать пособие не так уж сложно. Особенно это относится к Северному Кавказу – региону традиционно многодетному.

Там очень добрые чиновники: они и инвалидность штампуют в промышленных масштабах (каждый 22-й житель Чечни – ребенок-инвалид, в Ингушетии – каждый 35-й, в Москве – каждый 315-й), и низкую обеспеченность всегда готовы поддержать государственными пособиями, которых в какой-нибудь Ивановской области добиться очень непросто

Так что данные по югу России следует делить в несколько раз. Но, конечно, общей проблемы бедности семей с детьми это практически не уменьшает.

Теория заговора

В 2017 году была достигнута знаковая цифра – суммарный капитал 200 самых состоятельных граждан России превысил и золотовалютные резервы Центробанка, и все денежные накопления физических лиц в банках. Двести человек – и вся Россия. У них сейчас более 500 миллиардов долларов – для сравнения, от тяжелого для экономики роста НДС планируется получать менее 10 миллиардов ежегодно. И это только более-менее легальные богачи, без учета наших бессребреников-министров и депутатов.

На этом фоне неудивительно появление любопытной, хотя и совершенно не убедительной статьи с заманчивым лидом «Почему бедность россиян на самом деле выгодна власти» в оппозиционной «Новой». Автор многословно доказывает, что бедность населения организована верхушкой, что «ошибки нулевых», когда нефтедоллары потекли в народ, больше никто не допустит. Тезисы там очевидным образом подтягиваются к заранее готовому выводу, но, главное, в погоне за этим конспирологическим выводом журналист представляет власть как некое зловещее и единое целое. Между тем она не является ни тем, ни другим. Это набор не очень умных людей, выходцев из развращенной советской номенклатуры, склонных к сохранению собственных позиций гораздо более, нежели к каким-то стратегическим достижениям и коварным замыслам. Вершина их интеллектуальных достижений – неуклюжее устранение Алексея Улюкаева, повседневность – недавний упрек, адресованный юной оппозиции пламенной перестроечницей Эллой Памфиловой в стремлении вернуть организованные ею же, Памфиловой сотоварищи, девяностые. То есть передергивание и склероз.

Скупка детей

Проблема в том, что дети из продолжения рода и опоры в будущем стали инструментом достижения призрачного сиюминутного благополучия. Нехорошую роль в этом сыграла вроде бы полезная и щедрая программа материнского капитала.

Случилось автору этих строк как-то констатировать в одном достойном профессиональном коллективе, что материнский капитал стал своеобразной ловушкой для бедности: его солидная сумма (453 тыс. руб.), превышающая годовой доход средней провинциальной семьи, является мощнейшим магнитом. Консервативно настроенные мужчины яростно возражали, даже объявив эту точку зрения «русофобией». А вот женщины – уже потом, в кулуарах, – одна за другой подходили и говорили, что лично знают тех, кто принял решение о ребенке исключительно из-за материнского капитала. Снимите шоры, джентльмены-идеалисты – перед нами всего лишь форма торговли телом.

Проблема материнского капитала в том, что он фактически стал попыткой «купить демографию». Люди, которые принимали решение о введении этой меры, которые ее развивают и укрепляют, исходят из абсолютно непоколебимой уверенности в том, что все покупается и все продается. Низкая рождаемость? Антон Германович, подкиньте, пожалуйста, пару миллионов детишек

Да, деньги нельзя потратить на сиюминутные нужды, но сам факт возможности получения такой суммы зачастую выбивает из головы все остальные мысли. Когда ты работаешь продавщицей в Скотопригоньевске за 15 тысяч и материально ответственна за все недостачи, 453 тысячи кажутся чем-то совершенно заоблачным. Тем более что индустрия обналичивания этих денег работает у нас прекрасно, американский Google выдает 116 тысяч совпадений по запросу «обналичить материнский капитал», а родной «Яндекс» – 7 миллионов. В четыре раза больше, чем вообще рождается детей в России за год.

Будем честны: объективных причин для высокой рождаемости в нашей северной стране нет, а материнский капитал провоцирует беременеть именно самых бедных и, чего греха таить, хуже всего анализирующих свои действия сограждан

Отсюда, кстати, и прогресс эпидемии ВИЧ: число выявленных инфицированных превысило 1% населения и практически сравнялось с числом рождающихся за год.

Дети как привилегия

Между тем иметь детей – это очень дорого; если бы маткапитал выдавали наличными деньгами, практически у всех они разлетались бы очень быстро. В обществе потребления главный двигатель «прогресса» – именно дети. Нам внушают, что они должны быть успешными, поэтому надо потратиться на занятия. На спорт. На поддержку сада и школы. На безопасность. И это далеко не специфически русская проблема, просто мы, как всегда, перенимаем мировой опыт без критического осмысления, зато со звериной серьезностью.

А пиар и реклама «развитого мира» давно уже развернулись именно в сторону детей.

Пример: из спорта выводят насилие и жестокость, чтобы снизить возрастной рейтинг и заманивать на трибуны самых маленьких зрителей, продавать детский «мерч», с малолетства воспитывать будущих фанатов, готовых потом всю жизнь платить за билеты, телетрансляции, бейсболки, футляры на телефон с любимым логотипом

Кстати, это очень опасная тенденция: после Второй мировой войны спорт на редкость удачно взял на себя функцию площадки для выплеска общественного негатива и ненависти, и его «вегетаризация» неизбежно приведет к поиску другой сублимации. И хорошо, если сублимации…

Понятно, что образованному и добившемуся какого-никакого жизненного успеха «среднему классу» все это достаточно очевидно, а значит и особой страсти к деторождению у него нет.

Нет никакого заговора власти – там вообще не змеи горынычи сидят, а за редкими исключениями вполне добросовестные, но низкоквалифицированные люди, хорошо умеющие разве что продавать и покупать. Есть низкие доходы населения, полная неуверенность в завтрашнем дне, есть мышеловка рождения второго ребенка с сыром в виде материнского капитала, а теперь и повышенных пособий

И пока не будет стабильного роста фактических доходов, русская нация так и останется перед выбором: плодить бедноту или не плодиться вообще. Судя по сведениям за 2018-й и первую половину 2019 года, из двух зол побеждает второе. Потому-то сейчас в систему вновь вброшены деньги, теперь уже в виде повышенных пособий для малоимущих семей с детьми. Государство вновь предлагает женщинам еще поторговать своими телами, по слегка повышенной ставке.

Вспоминая известную мудрость: они так боятся дать людям удочку, что готовы погрести их под рыбой.