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Выигравших в казино россиян обяжут «заполнить бумажку»

Дмитрий Байков
23 сентября, 2020 12:21
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фото: Pixabay

В России одобрен закон об идентификации клиентов казино. Депутаты Госдумы приняли его в третьем, окончательном чтении.

Закон ужесточит контроль за поступлениями налоговых платежей с доходов физических лиц в виде выигрышей в казино и игровых автоматах. Он вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Закон обязывает указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, сформированном при осуществлении расчетов с обменными знаками казино и залов игровых автоматов, отдельные реквизиты: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта клиента либо ИНН. Эти данные дадут возможность налоговым органам идентифицировать клиентов казино и залов игровых автоматов, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Волгограде сотрудники Следственного комитета и полицейские задержали 31 человека по подозрению в организации подпольного казино. Сеть заведений успела проработать полгода, прежде, чем его обнаружили правоохранители.

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Россия
общество
налоги
казино
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