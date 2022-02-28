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Видеотрансляцию с переговоров РФ и Украины неожиданно приказали отключить
28 февраля, 2022 14:04
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Youtube
Журналистам запретили транслировать переговоры между Украиной и РФ.
В Беларуси вот-вот начнутся переговоры украинской и российской делегаций. Происходящие, судя по всему, собирались транслировать в общедоступном режиме, но организаторы передумали.
Журналисты уже начали вещание изображения и звука из помещения, где должны встретиться стороны. В какой-то момент в комнату зашла женщина и сказала, что трансляция не была согласованна. После этого агентства начали прерывать трансляции.
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