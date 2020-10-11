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Выборы главы Таджикистана стартовали с мощной явки

Кирилл Савушкин
11 октября, 2020 10:40
1 мин
Photo
Flickr

В Таджикистане стартовали выборы главы государства. Избирательные участки работают уже с шести утра.

В стране открылось порядка 3 375 участков, которые будут функционировать до 20.00. Помимо действующего президента Эмомали Рахмона, за вакантный пост поборятся Рустам Латифзода от «Аграрной партии», Абдухалим Гаффорзода от «Социалистической партии», Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ», а также Миродж Абдуллоев от «Коммунистической партии».

Всего в списках избирателей значится не менее пяти млн человек, для проживающих зарубежом открыты 39 избирательных участков в 29 странах.

Как сообщает REGNUM, явка за первые три часа голосования в стране составила более 20% избирателей.

темы
выборы
Таджикистан
Эмомали Рахмон
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