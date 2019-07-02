ВГИК борется с неугодными выпускниками с помощью Росгвардии

Нет! Это не съёмки боевика. Выпускник ВГИКа Артём Фирсанов всего лишь зашёл на родную кафедру и попытался понять, почему ему поставили «тройку» за дипломную работу (готовый фильм, который даже не разрешили показать аудитории).

Молодой человек подал апелляцию. Имел, кстати, право. Чтобы всё было прозрачно, бывший студент пришёл в «Альма-матер» с диктофоном и решил записать диалог с «вершителями» его судьбы. Но корифеям кинематографического искусства гласность и прозрачность в отношениях со вчерашними студентами, кажется, пришлись не по душе.

Сотрудники кафедры, не вняли аргументам Фирсанова, отобрали у парня диктофон и потребовали убраться, сунув в руки загодя подготовленную бумажку о том, что его апелляция оставлена без удовлетворения

— Отдайте мой диктофон! — растеряно произнёс Фирсанов.

«Кафедранцы» на глазах изумлённого молодого человека… достали карту памяти и вернули парню гаджет. Рука парня, осознавшего, что вчерашние педагоги перешли к методам героев фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», набрал 102. А педагоги-экспроприаторы позвонили в Росгвардию (так можно).



Фото: Артем Фирсанов

Подтянулась полиция. Приехала и Росгвардия!

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов и Федеральной службы войск национальной гвардии, судя по экипировке, готовились дать отпор очередному «колумбайнеру», который пришёл с обрезом «решать вопрос». Но, увидев парня с диктофоном, борющегося за свою карту памяти и гражданские права мирным путём, схватились за голову, помянув мать Станиславского

В решении, в общем-то, творческого вопроса самое деятельное и активное участие принимал не имеющий, по большому счёту, отношения к творческому процессу проректор по хозяйственной части — Андроник Завенович Карапетян, который отвечает, в том числе, за охрану ВГИКа.



Фото: Артем Фирсанов

Фирсанов предлагал крутить «кафедранцев». Кафедранцы — Фирсанова, снявшего, по их мнению, плохой фильм, который не достоин даже того, чтобы его показали даже в стенах ВГИКа на защите. «Копы» уехали. Фирсанов обещает выложить фильм. Нормальный такой промоушен дипломной работы.



Фото: Артем Фирсанов

«Фирсанов, что ты там снял?!»

Теперь это хочет видеть вся «Русская планета». Ранее к обсуждению внутривузовского конфликта подключилась Анна Дежурко. Выпускница ВГИКа прошлого года, тоже хотевшая посмотреть, что же снял Артём Фирсанов, рассказала на Facebook о том, как администрация авторитетного вуза расходует миллиард рублей, выделенный Минкультом, и как относятся к студентам, не готовым

платить нескончаемые поборы за учебные средства, которые им должны предоставить бесплатно

окормлять должностных лиц ВГИКа коньяками и конфетками

У молодого специалиста, вероятно, пришедшего в профессию «чтобы хоть что-то изменить в отрасли», как говорится, наболело.

Бывает так, в нашей российской системе координат, когда человек (особенно молодой) терпит некоторые затруднения годами, а затем — бац! — выплёскивает всё, что накопилось. Кто-то в формате удара кулаком по столу на кафедре или в учительской, кто-то, взяв в руки помповое ружьё Hatsan Escort и припася бутылки с «коктейлем Молотова», как это было в Керчи с Владом Росляковым.

Для эмоционального прорыва и рассказала о несправедливости, царящей во ВГИКе, Анна Дежурко избрала «мейнстрим» затяжного фейсбучного поста.

Артём Фирсанов и другие «ретивые» студенты ВГИКа

Если верить посту Ани Дежурко, администрация «добросовестно» вставляла молодому специалисту палки в колёса на протяжении года, а затем… выставила ему «тройку», подчеркнув посредственность парня.

Заглянув на страницу режиссёра Артёма Фирсанова на Kinopoisk.ru, можно рискнуть и предположить почему так произошло. Короткометражки, снятые этим молодым человеком, как бы это сказать помягче, выпадают из жизнеутверждающей или хотя бы героико-патриотической парадигмы современного российского кинематографа

Например, фильм «Первая смерть» рассказывает об особенностях восприятия смерти в России. Что мы знаем о смерти? Да ничего. Верующие надеются на то, что там, за чертой, находится дивный сад, где будут ждать родные и близкие. Неверующие загодя «дозируют свой прах» и пишут завещание о том, под каким камнем, сколько грамм пепла нужно закопать.

Фирсанов, если верить аннотации, снял картину про ««гербарий» человеческих реакций, страхов и надежд»

Вот ведь! А мог про 12 панфиловцев что-нибудь замутить или про то, как там наши, на Донбассе и в Крыму.

Следующая работа «Красный день» рассказывает «о праздниках без революции». Тоже просвечивает крамола. В общем, понятно. Либеральное мышление налицо. В стране для жизни вознамерился замахиваться на святое и снимать фильмы, в которых поднимаются вопросы смерти, и оказывается «в прицеле камеры» такая важная и нужная для нас тема, как праздники.

Ишь!

Всё бы ничего – ну, «тройка» и «тройка».

Вот только всем выпускникам Аниного курса…. поголовно выставили «пятёрки». Даже тем, кто вообще не заморачивался съёмками дипломной работы, а решил защититься одной лишь курсовой

ВГИК сегодня (с колокольни Анны Дежурко) — это вам не «ВГИК вчера». Мастерам, конечно же, не всё равно, что и как ты снимаешь. Они отвечают за тебя именем, репутацией. А вот экзаменационной комиссии, как раз, вполне себе «до лампочки».

«Всем охота быстрее поставить тебе «отлично» и разойтись, наконец, по своим кабинетам в новом корпусе, запереть свои тяжелые двери и просидеть там еще год до следующей защиты» — «факапит» атмосферу дежурной ВГИК-овской радости Аня Дежурко

Из её поста следует, что Артём был не из тех, кто рисовался перед деканатом, заносил конфетки и «пузырьки» на учебную киностудию, взамен получая улыбочки и дополнительные петлички на съёмочную смену. Ну, и снимал что-то непонятное. Ни тебе любви, ни «патриотизьму». Вот и нарвался на «тройбан».

И вопрос ведь не в нём, и не в том, что Дежурко — наша знакомая, слившая нам «инсайд». Мы её знать не знаем. И кино её не смотрели. Но тезисы, которые она излагает в своём посте, нас волнуют.

Анна Дежурко затрагивает самую больную тему, вспоминая о том, что Министерство культуры Российской Федерации выделило ВГИКу, отмечающему столетний юбилей в этом году, один миллиард рублей

«Где деньги, Билли?»

Дотация от «государева культурного ведомства» поступила два года назад. Дежурко в подробностях рассказывает про то, как были расходованы средства. Молодым режиссёрам стало это известно из сметы, оказавшейся в их руках.

Миллионы на ремонт фасада, миллионы на фуршеты, миллионы «туда-сюда», но… денег на поддержку талантливых молодых режиссёров как не было, так и нет

Но это ладно. Тем, кто получает образование за свой счёт, приходится платить за каждый шаг. Дипломы и награды, полученные ребятами на фестивалях, администрацию ВГИКа не интересуют. Верховодит принцип «Платят все. И за всё».

В ректорате полагают, что прекрасно отремонтированный фасад значительно важнее, чем интересная работа молодого специалиста, способная разбавить тотальную «ура-патриотическую» и «фантасмагорийно-лирическую» затхлость отечественной киноиндустрии.

Помощь молодым да ранним, всей душой заинтересованным в развитии российского кинематографа, не оказывается. Идёт нескончаемый ремонт. А помощи студентам, со слов режиссёра Анны Дежурко, нет.

Администрация живёт надеждой встречи с очередным министром, запершись в кабинете с которым можно будет подписать новую платёжку. Само собой «на развитие»

Тех же, кто попытается вмешаться в филигранно отточенную на протяжении ста лет систему координат, указывая на изъяны одной из главнейших киношкол страны, уверяет Дежурко, ждёт «тройка» в дипломе и всеобщее административное презрение на выпуске.

Анна Дежурко даёт «лайфхак». Она описывает процесс съемок учебного фильма в стенах ВГИКа. Для того чтобы арендовать костюмы, реквизит, сделать хоть какой-нибудь творческий шаг, ты должен тщательно обивать пороги кабинетов администрации вуза, где тебе будут предлагать для начала сходить в бухгалтерию, получить платёжку на 15 тысяч рублей, а затем зайти с этой платёжкой повторно. Тогда тебе «может быть, что-то и дадут».

Но если ты вообще забудешь про полученную в бухгалтерии платёжку или сходишь с ней «до ветру», тихо сев в ожидании диплома, всё будет «норм»

Что ж это такое? Может быть, ВГИК из киношколы превратился в «школу жизни, школу капитанов», где, ещё не родившись, ты уже должен всем? Если нет, то мы предлагаем администрации вуза дать режиссёру Анне Дежурко адекватный ответ на страницах нашего издания, рассказав, куда были потрачены бюджетные средства, выделенные на 100-летие Минкультом, и сколько талантливых студентов-режиссёров получили деньги на создание учебных работ.

А заодно, поясните, пожалуйста, почему в стенах уважаемого учебного заведения диалог между студентами и педагогами происходит с помощью сотрудников правоохранительных органов? Это очень тревожный сигнал. И нам очень не хочется, чтобы во ВГИКе, одном из старейших и авторитетнейших вузов России, конфликт однажды разрешился так, как он «решился» прошлой осенью в Керченском политехническом колледже

Если студентам что-то не нравится и они «бьют в набат», проблему следует решать сообща и заранее, а не потом, возлагая никому не нужные игрушки, хлопушки и венки на могилы.

Такая история.

Редакция интернет-издания «Русская планета» внимательно следит за развитием конфликта и будет информировать аудиторию