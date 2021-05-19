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Люди
Въезд в Евросоюз разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам
19 мая, 2021 14:35
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Pixabay
Страны Европейского союза достигли соглашения, в котором говорится об открытии границ для туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса. Туристы должны поставить препараты, одобренные Европейским агентством лекарственных средств.
О соглашении стран ЕС написало агентство AFP в своем Twitter.
Уточняется, что договоренность носит рекомендательный характер.
25 мая главы стран ЕС проведут саммит, на котором согласуют правила въезда на территорию сообщества. Будет обсуждаться введение сертификата о вакцинации, который должен быть признан во всех 27 странах союза.
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