Въезд в Евросоюз разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам

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Страны Европейского союза достигли соглашения, в котором говорится об открытии границ для туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса. Туристы должны поставить препараты, одобренные Европейским агентством лекарственных средств.

О соглашении стран ЕС написало агентство AFP в своем Twitter.

Уточняется, что договоренность носит рекомендательный характер.

25 мая главы стран ЕС проведут саммит, на котором согласуют правила въезда на территорию сообщества. Будет обсуждаться введение сертификата о вакцинации, который должен быть признан во всех 27 странах союза.