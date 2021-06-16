Новости – Люди
Люди
Въезд в Сочи для туристов хотят ограничить
16 июня, 2021 08:19
1 мин
1 мин
Зшчфифн
Въезд в Сочи призвали ограничить из-за увеличения туристического потока. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
Кривоносов считает, что на курорте необходимо ввести дополнительные меры защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса. Он отметил, что в Сочи пока нет всплеска заболеваемости инфекцией. Однако властям следует ввести «какие-то барьеры» для туристов.
Депутат предложил городским властям проработать вопрос о введении обязательных справок о прохождении ПЦР-тестов и экспресс-теста в аэропорту, пишет URA.RU.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку