Въезд в регионы закрывается в России

Пресс-служба губернатора Орловской области

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Орловской области ввели ограничения на въезд в регион. В сентябре то же самое сделали два города и пять районов в Башкирии.

С 12 октября в Орловской области выставят заградительные посты на федеральных трассах, железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске и орловском автовокзале. Посты будут работать круглосуточно.

Решение принято, чтобы не допустить завоза коронавируса в регион, пишет РБК. В последние дни ежесуточный прирост заболевших составляет около 100 человек.

До этого посты уже работали на границе региона со 2 апреля по 11 июня. Ограничения на въезд действовали в Нижегородской, Белгородской областях, Ставропольском крае, Еврейской АО и других регионах. Чечня закрылась после первой смерти от коронавируса.