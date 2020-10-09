Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Въезд в регионы закрывается в России

Лилия Караева
9 октября, 2020 11:32
1 мин
Посты полиции
Пресс-служба губернатора Орловской области

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Орловской области ввели ограничения на въезд в регион. В сентябре то же самое сделали два города и пять районов в Башкирии.

С 12 октября в Орловской области выставят заградительные посты на федеральных трассах, железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске и орловском автовокзале. Посты будут работать круглосуточно.

Решение принято, чтобы не допустить завоза коронавируса в регион, пишет РБК. В последние дни ежесуточный прирост заболевших составляет около 100 человек.

До этого посты уже работали на границе региона со 2 апреля по 11 июня. Ограничения на въезд действовали в Нижегородской, Белгородской областях, Ставропольском крае, Еврейской АО и других регионах. Чечня закрылась после первой смерти от коронавируса.

темы
коронавирус
Орловская область
въезд
посты
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!