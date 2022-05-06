Ветераны выслушали поздравление с наступающим Днем Победы, стоя в луже фекалий
В Гидролизном микрорайоне крупнейшего на европейском севере города в разгар торжеств прорвало канализацию.
Местные жители буквально разрывались между необходимостью приветствовать представителей органов власти, приславшим в микрорайон парадный военный оркестр, и негодованием по поводу неприятной ситуации, - сообщает telegram-канал «Подъем».
В администрации Архангельска инцидент списали на весенний паводок.
«Да, на Гидролизном непростая ситуация с подтоплением. Основные причины: обильные снегопады в этом году и отсутствие дренажно-ливневой канализации. Администрация (департамент горхозяйства) и ресурсные организации принимаются все меры по ликвидации данных подтоплений.
По оркестру: он стоит на сухой площадке во дворе дома, и на видео это четко видно. Лужа с другой стороны».