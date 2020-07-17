Ветеран и первооткрыватель крупных запасов газа в России дошел до копания в мусорке

Общество

Trinixy.ru

В Тюмени засняли, как российский ветеран, первооткрыватель Новопортовского месторождения с крупными запасами газа, участник открытия и разведки других северных месторождений Иннокентий Кузин в костюме с орденами копается в мусорке. 92-летний пенсионер заявил, что у него нет денег и он вынужден ходить на помойку.

Видео опубликовал местный житель Евгений Левченко. Он отметил, что ветеран разговаривал очень невнятно.

В департаменте социального развития пообещали посетить мужчину и разобраться в ситуации, а также оказать ему медицинскую помощь и при необходимости найти родственников.

Позже автор ролика опубликовал кадры из квартиры Кузина - в его холодильнике нашли разные продукты, включая сосиски, колбасу, сладости. Жилье содержится в опрятном виде. Автор видео сообщил, что ветеран якобы искал в мусорке резинку от трости, предает Lenta.ru.

Пресс-секретарь департамента соцразвития Тюменской области Лариса Спицына сообщила, что Кузин не находится в опасности, у него есть продукты, ветеран получает гарантированные законом меры поддержки. По собственному желанию ветеран живет отдельно от родственников и сам распоряжается пенсией.

В марте сообщалось, что в Калининградской области злоумышленник завладел квартирой 96-летнего ветерана.