Ветер и грозы: экстренное предупреждение объявлено в регионах ЦФО

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Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки дожди и грозы в регионах Центрального федерального округа.

Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Так, 3 мая местами по Воронежской области и в Воронеже ожидается ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 18:00 часов. Как отмечают спасатели, из-за непогоды повышается вероятность аварийных ситуаций.

Кроме того, в Ярославской, Курской, Брянской, Тамбовской, Костромской, Смоленской и Ивановской областях ожидается гроза и ветер. Воздух будет прогреваться до +15…+24 градусов.

В Орловской, Рязанской, Тверской и Белгородской областях также ожидается град, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Температура повысится до 21 градуса тепла, сообщает телеканал «360».