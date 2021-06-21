«Весь в синяках»: Роман Романенко рассказал, с какой проблемой сталкиваются космонавты в невесомости
Астронавты, впервые оказавшиеся в космосе, получают много ушибов, так как еще не освоились в невесомости и сталкиваются с разными предметами. Об этом сообщил депутат Госдумы, летчик-космонавт и Герой России Роман Романенко.
«Когда космонавты впервые оказываются в космосе, получают много ушибов в невесомости. Они еще недостаточно уверенно перемещаются в пространстве. Например, разогнался, набрал высокую скорость и ударился головой об металлический предмет», - отметил парламентарий, выступая с речью в Цифровом деловом пространстве Агентства инноваций Москвы по случаю Дня медработника.
По словам депутата, при необходимости астронавты способны оказывать неотложную медицинскую помощь: обучены реанимировать человека, накладывать шов или шину и даже пломбировать зубы. В том числе они могут определить причину потери сознания, нарушения дыхания или сердцебиения.
На мероприятии, посвященном праздничной дате, Романенко поздравил всех медицинских сотрудников с профессиональным праздником. Он также вручил благодарственные письма за многолетний вклад в спасение жизней москвичей главному врачу городской поликлиники № 68 Наталье Кузенковой и председателю комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Ларисе Картавцевой.
Чтобы справиться с натиском коронавирусной инфекции и скорее вернуться к привычной жизни, депутат призвал всех вакцинироваться – обезопасить себя и своих близких от риска заражения, а также облегчить работу врачей.