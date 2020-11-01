Вернувшийся коронавирус заставил правительство раскошелиться для медиков

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Российский кабмин распорядился выделить более 24 миллиардов рублей на выплаты для работников медицинской сферы. Документ уже опубликован и доступен.

Почти 9 млрд рублей из этой суммы пойдет на стимулирующие выплаты работающим с коронавирусом медикам под формулировкой «особые условия труда и дополнительную нагрузку».

Кроме того, порядка 16 млрд пойдут на вознаграждение за выполнение «особо важных работ». Данная сумма будет распределена между медицинскими и иными работниками, участвовавшими в оказании помощи инфицированным.