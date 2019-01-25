Венгрия скорбит о потере солдат на Дону в 1943 году

Новый год преподнес неожиданный сюрприз России, а также некоторым жителям Венгрии, когда 2 января власти восточно-европейской страны выдали в социальную сеть пост о мужестве героев, которые сражались в 1943 году на Дону.

В переводе он звучит так: «Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерские солдат, которые сражались за Венгрию на Дону. Сегодня исполняется 76 лет со дня прорыва Дона. 12 января 1943 года советская армия начала атаку на 200 тысячную армию Венгрии. Венгрия потеряла 120 тысяч солдат, многие из них были захвачены. Уважение к героям!».

Для любого человека, сведущего или несведущего в историческом вопросе, данное заявление вызывает любопытство. Что же такое венгры совершили на Дону, что советская армия начала воевать с ней? Почему венгры отстаивали свои интересы, находясь на чужой территории?

Напомним, что исток Дона расположен в северной части Среднерусской возвышенности, в Тульской области, в районе города Новомосковск. А уходит Дон в Азовское море, пересекая Ростов-на-Дону. Венгры даже географически не могли здесь оказаться с оружием в руках, защищая подходы к своим рубежам. Между Доном и Венгрией на сотни километров простираются степи и леса Украины.

Для анализа картины необходимо восстановить историческую справедливость.

Воронежско-Харьковская операция

Венгрия не сразу вступила в войну против СССР, некоторые исследователи утверждают, что руководство Третьего Рейха не требовало от Венгрии участия в военных действиях. В то же время, ряд представителей венгерских правящих кругов считали необходимым вступление Венгрии в войну с СССР, чтобы не допустить разрешения Гитлером территориального спора по Трансильвании в пользу Румынии.

12 января 1943 года началось наступление войск Воронежского фронта против сил Второй венгерской армии. Почему?

С 13 января по 3 марта 1943 года на стыке Воронежской и Харьковской областей СССР была проведена одноименная Воронежско-Харьковская стратегическая наступательная операция Воронежского, Брянского и Юго-Западного фронтов с целью освобождения значительной территории, крупных промышленных и административных центры СССР. В частности, Воронежа, Курска, Белгорода и Харькова.

Против СССР помимо Германии участвовали и венгерские войска. В ходе операции красная армия потеряла свыше 153 тысяч человек, из них убитыми 55 475 человек и 98 086 человек были ранены.

В период с 12 января по 14 марта 1943 года были освобождены от противника Воронеж, Курск, Белгород, Харьков, Россошь, Валуйки, Острогожск, Касторное, Старый и Новый Оскол, Щигры, Обоянь, Богодухов, Ахтырка и Севск.

Холуи

«Венгерские холуи», как их называли в советских донесениях, зверствовали повсеместно. 1942 год, Воронежская область.

После освобождения многих воронежских сел красноармейцам открывалась такая картина: трупы пленных солдат и офицеров, изуродованных и зверски замученных мадьярами. Их кололи штыками, вырезали на телах звезды. Девушек и женщин венгры насиловали.

Аналогичная картина описывается в донесениях из Брянской области в 1942 году. Жителей деревень, не успевших спрятаться (а от мадьяр предпочитали прятаться), венгерские солдаты расстреливали, насилие по отношению к женщинам для оккупантов там тоже было в порядке вещей. Венгры грабили мирное население, угоняли скот. Есть документальные свидетельства, того, что мадьяры живьем сжигали людей по подозрению в причастности к партизанам. Жертвы подобных зверств мадьяр исчислялись сотнями.

Летом 1942 года двумя венгерскими дивизиями вместе с немцами в результате карательной операции «Певчая птица» («Vogelsang») было убито свыше тысячи совестких партизан в брянских лесах, более 10 тысяч мирных жителей ближайших сел и деревень оккупанты выселили.

«Мадьяров в плен не брать!»

Советский военачальник, генерал армии и герой СССР Николай Ватутин возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов.

Узнав о зверствах венгерской армии, он в сердцах отдал приказ - «Мадьяров в плен не брать!», который тут же разлетелся среди советских бойцов.

За два холодных месяца 1943 года советская армия уничтожила около 120 тысяч солдат и офицеров из 200-тысячной венгерской армии.

Венгрия за короткий период потеряла сразу половину своих вооруженных сил. От этой катастрофы она не смогла оправиться до конца войны и уже никогда не выставляла группировки, по численности и боевой способности равной погибшему объединению.

Смерть генерала Николая Ватутина

К сожалению, знаменитый генерал Ватутин не дожил до конца войны.

29 февраля 1944 года он вместе со своим сопровождением выехал на двух машинах в расположение 60-й армии, чтобы проверить ход подготовки к очередной операции. Как вспоминал Георгий Жуков, при въезде в одно из сёл машины попали под обстрел диверсионной группы. Николай Ватутин, выскочив из машины, вместе с офицерами вступил в перестрелку, во время которой был ранен в бедро. Генерал получил сквозное ранение бедра с раздроблением кости.

Несмотря на оперативное вмешательство и использование в ходе лечения новейшего пенициллина у Ватутина развилась газовая гангрена. Консилиум врачей предложил ампутацию, как единственное средство спасения раненого, но Ватутин отказался. Спасти его так и не удалось, и 15 апреля 1944 года он скончался в госпитале от заражения крови.

Посольство России дало ответ

Тем не менее 2 января 2019 года власти восточно-европейской страны выдали в социальную сеть Facebook пост о мужестве венгров-героев, которые сражались в 1943 году на Дону.

13 января в ответном посте из посольстсва РФ в Венгрии пришел такой текст:

«В связи с годовщиной начала Острогожско-Россошанской наступательной операции, завершившейся, в том числе, разгромом 200-тысячной II венгерской армии, должны напомнить авторам появившихся в Венгрии «героизирующих» публикаций на эту тему, что Венгрия участвовала в агрессии против Советского Союза на стороне нацистской Германии. На советской земле, в излучине Дона венгерские солдаты находились как оккупанты и захватчики, пособники гитлеровцев, принеся массовые разрушения и жертвы среди мирного населения. Поражение венгерских войск и гибель порядка 120 тысяч солдат и офицеров является логичным следствием преступного решения руководства Венгрии вступить в Войну на стороне нацистской Германии».

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