Венецианские гондольеры решили бороться с пассажирами с лишним весом

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В Венеции сократили число пассажиров, которые одновременно могут воспользоваться прогулкой на гондоле. Об этом сообщает издание The Guardian.

Венецианские гондольеры выступили с инициативой сократить число мест в своих лодках из-за растущего числа пассажиров с избыточным весом.

По словам президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, нововведения связаны с весом туристов. Теперь количество пассажиров в гондолах, предназначенных для туристических прогулок по городским каналам, сократилось с шести до пяти. В лодках, использующихся для пересечения Гранд-канала, максимальное число мест уменьшили с 14 до 12.

Подобные ограничения объясняют тем, что из-за перегруза гондолы проседают и в них попадает вода, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Венецианской лагуне выставлен на продажу один из островов за 2,2 млн евро.

На небольшом острове Тессера размещены несколько домов и укрытие для лодок. Расположен он недалеко от Мурано и в пяти минутах езды на катере от аэропорта.