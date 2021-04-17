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Великобритания прощается с принцем. Полиция оцепила место похорон
17 апреля, 2021 13:25
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Великобритания прощается с принцем. Полиция оцепила место похорон
Сегодня, 17 апреля, в пригороде Лондона Виндзоре в связи с похоронами принца Филиппа усилены меры безопасности.
Ранее семья герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II обратилась к согражданам с призывом не посещать сегодня Виндзорский замок из-за коронавирусных ограничений и не приносить цветов, а деньги передать на благотворительность.
Однако люди уже начали собираться по периметру безопасности.
Власти заявили, что в случае образования толпы полиция будет вынуждена действовать в соответствии с ситуацией, пишет «Московский комсомолец».
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