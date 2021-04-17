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Великобритания прощается с принцем. Полиция оцепила место похорон

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 13:25
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 13:25
1 мин
Yunus Dalgic/Globallookpress.com
Великобритания прощается с принцем. Полиция оцепила место похорон

Сегодня, 17 апреля, в пригороде Лондона Виндзоре в связи с похоронами принца Филиппа усилены меры безопасности.

Ранее семья герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II обратилась к согражданам с призывом не посещать сегодня Виндзорский замок из-за коронавирусных ограничений и не приносить цветов, а деньги передать на благотворительность.

Однако люди уже начали собираться по периметру безопасности.

Власти заявили, что в случае образования толпы полиция будет вынуждена действовать в соответствии с ситуацией, пишет «Московский комсомолец».

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ТЕГИ
Великобритания
Похороны
Лондон
Филипп
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