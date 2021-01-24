Въехавшего в море на мотоцикле российского блогера выгнали с Бали

Общество

Российский блогер, проводивший вечеринку на Бали, будет депортирован из Индонезии. Об этом сообщил представитель Министерства юстиции и прав человека Джамарули Манихурук.

На опубликованном в соцсетях видео российский блогер Сергей Косенко (4.9 млн подписчиков в Instagram) съезжает с мотоцикла в море. По данным властей, на сумасшедшей вечеринке присутствовало около 50 человек, что противоречит эпидемиологическим ограничениям в регионе.

Далее, в ходе проверки были установлены нарушения условий туристической визы (продвижение товаров и услуг). Тем не менее, Косенко считает решение «неадекватным».