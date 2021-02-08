Ведущий Первого канала назвал не Россию лучшей страной для жизни
Ведущий Первого канала Владимир Познер назвал лучшую страну для проживания. Зрители просили его выбрать между США, Россией и Францией.
На вопрос, где лучше ему живется, Познер ответил, что во Франции.
«Мне лучше всего живется во Франции. Просто потому что я себя там чувствую по-настоящему дома», - прокомментировал он свой выбор. Ему комфортно не только в своей парижской квартире.
«Где бы я ни был во Франции — мне хорошо», - подчеркнул журналист.
Он допустил, что людям, не знающим французский язык и недолюбливающим французов, вряд ли понравится там.
Выбирая между городами, Познер предпочел Париж и Нью-Йорк, пишет РИА Новости. На вопрос, кто он, ведущий отвечает: «...Я парижский ньюйоркец. Нью-йоркский парижанин. Как хотите».
У Познера есть гражданство трех стран: США, России и Франции.
Ранее телеведущий назвал ключевую проблему современной России.