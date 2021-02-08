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Ведущий Первого канала назвал не Россию лучшей страной для жизни

Лилия Караева
8 февраля, 2021 16:54
1 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 16:54
1 мин
Владимир Познер
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Globallookpress

Ведущий Первого канала Владимир Познер назвал лучшую страну для проживания. Зрители просили его выбрать между США, Россией и Францией.

На вопрос, где лучше ему живется, Познер ответил, что во Франции.

«Мне лучше всего живется во Франции. Просто потому что я себя там чувствую по-настоящему дома», - прокомментировал он свой выбор. Ему комфортно не только в своей парижской квартире.

«Где бы я ни был во Франции — мне хорошо», - подчеркнул журналист.

Он допустил, что людям, не знающим французский язык и недолюбливающим французов, вряд ли понравится там.

Выбирая между городами, Познер предпочел Париж и Нью-Йорк, пишет РИА Новости. На вопрос, кто он, ведущий отвечает: «...Я парижский ньюйоркец. Нью-йоркский парижанин. Как хотите».

У Познера есть гражданство трех стран: США, России и Франции.

Ранее телеведущий назвал ключевую проблему современной России.

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Владимир Познер
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