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Ведущий НТВ стал попечителем омской «Радуги»

Лилия Караева
19 января, 2021 12:10
1 мин
Дмитрий Завойстый
Stuki-druki.com

Ведущий НТВ Дмитрий Завойстый вошел в Попечительский совет омского благотворительного центра «Радуга». Это решение стало результатом осознанной потребности и готовности к тому, чтобы начать заниматься благотворительностью.

«Верим и надеемся, что в качестве члена Попечительского Совета «Радуги», Дмитрий будет лицом центра в информационных благотворительных кампаниях. Уверены, что участие Дмитрия в Попечительском Совете значительно поднимет доверие к его деятельности и позволит выстроить квалифицированную помощь подопечным», - сказали благотворители.

Дмитрий Завойстый родился в Ярославле, окончил театральный институт. Он получил известность как ведущий программы «Сегодня» на канале НТВ.

Ранее депутат Госдумы Олег Смолин посетил омский хоспис «Дом радужного детства» благотворительного центра «Радуга». Он произвел на политика неизгладимое впечатление.

темы
хоспис
Радуга
Дмитрий Завойстый
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