Ведущий американского телеканала пожаловался на слежку после планов взять интервью у Путина
Американский журналист, ведущий канала Fox News Такер Карлсон рассказал о слежке за ним после попытки организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он не сообщал о планах никому, кроме исполнительного продюсера.
Слежку установило Агентство национальной безопасности США.
За ведущим стали следить после того, как он пытался договориться с кремлевскими посредниками, находящимися в Америке, о беседе с Путиным. Журналист использовал этот аргумент для обвинения.
«Мне не было стыдно за попытку взять интервью у Путина...», - сказал журналист.
Карлсон объяснил, что публично не говорил об интервью - он боялся сделать его менее вероятным, пишет РБК.
Карлсон известен критикой действующего президент США Джо Байдена. Ведущий уже заявлял, что спецслужбы шпионят за ним и просматривают его электронную почту.