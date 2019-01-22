Война с империалистическими хищниками

Госдума в третьем чтении приняла закон об обязанности граждан вставать на воинский учет по месту фактического проживания.

Теперь значительное количество призывников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, особенно в таких городах как Москва и Санкт-Петербург, могут получить регистрацию по месту пребывания или по месту жительства.

Казалось бы, вполне логичное решение и помощь в наболевшем вопросе. Но - кому?

Дедовщина как военное преступление

В первую очередь, военному чиновничьему аппарату – бесплатная рабочая сила никому никогда не мешала. Речь о защите Родины вообще не идет в счет, так как уровень подготовки призывников в большинстве военных частей России направлен скорее на самоуничтожение (брат на брата), чем на саму подготовку солдат. Дедовщину также никто из чиновников не побеждал и, кажется, не собирается, ведь для этого нужно взять на себя ответственность и сделать что-то большое и трудоемкое в плане образования и культуры, а также пойти наперекор огромной государственной машине, которая экономит огромные деньги на собственной же армии.

По сути, всем плевать и всех все устраивает. Подобная «школа жизни», где еще до начала любых военных действий гибнут люди – вполне закономерна в головах и психике военного аппарата. Зачем ворошить и поднимать острый вопрос? Неудобный. Спорный. Когда все «устаканено».

На защиту страны в случае опасности встают профессионально обученные и оплачиваемые бойцы, которые годами готовятся к подобным операциям. Профессиональная армия в России действительно существует, но она не находится на уровне казарм и прапорщиков с отбитыми мозгами и методами воспитания похлеще любого Гестапо. «Затыкать дыры» молодыми, слабо обученными солдатами было принято во время конфликтов 1990-х годов, когда профессиональная армия еще только становилась на новый курс развития.

Даже сейчас вас и близко не подпустят на тот же несчастный Донбасс, если у вас совсем нет толковой подготовки. И даже если она имеется, при желании пойти на передовую с вами проведут не одну беседу, прежде чем понять – не сумасшедший ли вы, или не шпион.

Военная эффективность призывной армии в наши дни тоже ставится под большое сомнение. В постиндустриальных войнах выигрывают за счет точных и быстрых операций с применением сверхсовременного высокотехнологического оружия. В таких условиях практически невозможно подготовить достаточно квалифицированных солдат за короткий период срочной службы.

Ключевые тенденции, которые можно наблюдать в развитии воинской обязанности, связаны с изменением характера конфликтов — поскольку сегодня они становятся в основном локальными, то эффективность армии зависит от профессионализма, а численность перестает играть сколько-нибудь заметную роль.

Деньги решают все

Но почему в большинстве случаев доказать и наказать того или иного «военачальника» казармы при случае допущения в зоне его ответственности инцидентов с дедовщиной и даже смертью заключенных (извините, служащих), практически невозможно? Коррупцию также никто в России не отменял.

Какова вообще цель всего этого очевидного мракобесия с ее тюремными замашками и открытым издевательством над людьми, которые только начинают входить в жизнь?

Подобные случаи должны рассматриваться военным руководством как предательство России со стороны тех, кто допускает, организует и провоцирует на подобные инциденты в рядах армии. Однако никого, кроме комитетов матерей, этот вопрос в России не волнует.

Ответ один. Он всегда такой. Не верьте, когда начинают наводить патриотические лозунги и маршировать при слове «Родина». Деньги. Вот настоящий ответ на вопрос о причине нежелания решать проблему. Плюс отсутствие опыта и культуры в подобных вопросах у самого генералитета страны. Да и откуда ему взяться? Ведь они сами (за исключением некоторых чиновников) проходили подобную школу. И теперь с каким-то нездоровым рвением родители хотят устроить своим детям подобную «чистку». Она же пытка. Впрочем, нет. Своих детей большинство умело отгородило от подобного служения в казармах общего пользования. Они или стразу становятся в основе элитных подразделений спецшкол, либо вообще не служат в армии по самым разным причинам.

Да, военные школы в России есть. Их качество остается на неплохом уровне воспитания военных кадров, но стоит лишь заглянуть в ближайшую казарму общей воинской части, и вам предстоит больших трудов отличить ее от тюремных заведений. Спрашивается – зачем все это? Ответ был выше – экономия средств на гражданах страны, к которой так привыкли власти.

Конечно, защищать границы территории необходимо, но какой ценой и с какими затратами? Если мы экономим бюджет на армию, при этом расходуем огромные деньги на технологии и оружие, кто будет управлять в будущем этой техникой? Прапорщики? Зачем вообще нам нужен такой «институт», который иначе назвать кроме как «сельская армия с мотыгами» не поворачивается язык? И Кремлевский полк совсем не то же, что воинская часть в периферии. К сожалению.

Мир поменялся, меняются в странах и армии. Мы же пока буксуем на месте. Осознанно. Вспоминая Великую Отечественную войну и Иосифа Сталина. Но война будущего – война с совсем иными вызовами и требованиями, совсем с другим уровнем подготовки и с другим вооружением.

Мы создаем и продаем оружие на весь мир. Вопрос – кому мы вручим его же для защиты в собственной стране? Ведь никто не против патриотического воспитания, дозированного военного образования и умения обращаться с оружием. Проблема давно назрела в том, во что превратился военный институт, который должен выращивать людей с чувством долга, ответственности, чести и достоинства.



Фото: Defence.ru

Частные военные компании (ЧВК)

Чтобы выигрывать в подобных военных конфликтах за рубежом, не провоцируя неудобную общественную дискуссию, крупные страны в последние тридцать лет начали прибегать к использованию нового типа военных организаций — частных военных компаний.

Деятельность ЧВК во многих странах пока не до конца урегулирована законодательно. Например, в РФ их деятельность формально нелегальна.

Кроме того, ЧВК по своей сути — являясь частными корпорациями — не могут выступать единственным или даже ключевым элементом защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны.

Мировая практика

Некоторые страны мира вообще не используют принудительный военный призыв. По определенным причинам – из-за отсутствия армии как таковой (Исландия, Гаити, Гренландия, Коста-Рика и Панама). Но если здесь все довольно очевидно, то, к примеру, армия Саудовской Аравии формирует ее благодаря привлечению большого количества пакистанцев и приезжих из других мусульманских государств. В ЮАР Нельсон Мандела перевел всю армию на контрактную основу и принятая в 1996 году Конституция не предусматривает военные обязанности граждан.

Индия и Япония тоже не используют военный призыв, как бы странно это не звучало. Военная служба в индийской культуре всегда была в почете, поэтому с учетом демографической и социальной ситуации в стране, сложно представить себе недостаток добровольцев. К тому же мудрый Махатма Ганди, основоположник современного независимого индийского государства, выстраивал свою политическую борьбу вокруг практики ненасилия.

В Японии в армию никого насильно не призывают - это закреплено в 9 статье Конституции Японии, в которой, кстати, прописано и ограничение на создание наступательных вооруженных сил.

В Канаде призыв ни разу не проводился в мирное время. В Австралии призыв тоже может быть объявлен только в военное время, причем на это потребуется специальное одобрение парламента. В Великобритании призыв вводился только на короткие промежутки, в первую очередь из-за мировых войн XX века, а последние призывники демобилизовались из армии еще в 60-х.

Во Франции призыв в мирное время приостановлен в 2001 году. Он заменен ежегодным Днем подготовки к национальной обороне, участие в котором обязательно для всех мужчин и женщин от 16 до 18 лет.

В Голландии призыв формально существует, но с 1996 года он не проводится.

Особый интерес представляет Германия. Там призыв приостановлен с 2011 года. Вместе с тем, статья Конституции ФРГ гласит, что все граждане мужского пола могут быть призваны в армию, пограничную службу или в структуры гражданской обороны по достижению 18 лет, поэтому теоретически призыв может быть восстановлен в любой момент. Но формирования сборов молодежи там больше не существует.

Из стран НАТО на данный момент призыв сохраняется в Дании (все годные по медицинским показаниям мужчины старше 18 должны пройти 4-месячную службу), Эстонии (мужчины от 18 до 28 лет обязаны проходить 8-месячную или 11-месячную службу), Греции (мужчины от 19 до 45, 8-месячная служба в армии или 12-месячная служба на флоте или в ВВС), Норвегии (все граждане от 19 до 44), Швеция и Литва вернули призыв в последние годы.

Сравнивать прохождение службы в армии Дании или Швеции и прохождением ее же под Магаданом – разница колоссальная. Кажется, это не требует даже особых объяснений. Конечно, конфликты среди молодежи существуют и там, но все же о сравнении не может быть и речи. И проблема вовсе не в патриотизме. Проблема в культуре и отношении к обязанностям, и друг к другу.

Почти все страны Азии и Южной Америки призыв сохраняют.

Сколько врали и сколько еще будут

Автор статьи помнит еще в далеком 2002 году печатный материал о том, что в России с 2004 года останется только контрактная армия. Заявлял тогда об этом экс-министр обороны Сергей Иванов. Наврали.

24 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, со временем, будет отменена призывная армия. Об этом же он писал в своей программной статье, вышедшей в Российской газете в феврале 2012 года.

В марте 2017 года председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что к концу 2016 года количество военнослужащих по контракту впервые превысило число призывников.

То же самое утверждал глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании по итогам 2015 года. А по словам статс-секретаря Минобороны Николая Панкова, это «историческое событие» произошло осенью 2014 года. То есть, пора бы уже привыкнуть, что отказ от призывной армии — традиционное электоральное обещание российских политиков. Еще в 1996 году Б.Н. Ельцин включил отказ от призывной армии к 2000 году в свою предвыборную программу.

На большой пресс-конференции в 2004 президент РФ Владимир Путин обещал обеспечить такое состояние армии, чтобы «срочники» не служили в горячих точках». Срок службы сокращают сначала с двух лет до полутора, а с 2008 — и до одного года. Но в августе 2008 года в вооруженном конфликте в Южной Осетии участвуют (и погибают) российские призывники.

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