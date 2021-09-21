Вдова дирижера Мравинского умерла при пожаре в Петербурге
Александра Вавилина, игравшая на флейте в Ленинградской филармонии в составе оркестра под руководством своего мужа — дирижёра Евгения Мравинского, умерла от отравления угарным газом на 94-м году жизни. В её четырехкомнатной квартире на Петровской набережной, 4 на Петроградской стороне вспыхнул пожар, начавшийся с кухни. Находившиеся в квартире люди не могли выйти наружу.
Пожар потушили оперативно прибывшие сотрудники МЧС. Спасти Вавилину не удалось, находившийся также в этой квартире мужчина госпитализирован.
По факту возникновения пожара проводится доследственная проверка.
Александра Вавилина – советская и российская флейтистка, заслуженная артистка РСФСР и заслуженный деятель искусств РСФСР. Вавилина была солисткой Ленинградской филармонии и профессором консерватории.