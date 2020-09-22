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Два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели вдоль белорусской границы с НАТО и Украиной.

Специальный полет был осуществелен в рамках учений «Славянское братство — 2020». Бомбардировщики-ракетоносцы стартовали с аэродрома Энгельс. Российские летчики вместе с белорусскими коллегами отрабатывали прикрытие действий совместной группы на земле, отмечает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. Российские силы не будут использовать до тех пор, пока экстремистские элементы «не перейдут грани, не начнут разбой», отметил глава гоударства.

Координационный совет оппозиции Беларуси комментируя заявление российского лидера отмтеил, что создание «вооруженных группировок для использования на территории Беларуси» недопустимо.