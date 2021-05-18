Важный вопрос: что будет с ценами на сахар?

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Минсельхоз России рекомендовал производителям сахара сохранить его отпускную стоимость до октября 2021 года.

Таким образом, в России удастся сдержать рост цен на сахар после окончания 1 июня действия соглашений, устанавливающих предельную отпускную стоимость производителей в размере 36 рублей за кг и 46 рублей за кг в рознице.

В случае сохранения стоимости и объемов поставок сахара оснований для роста в торговых сетях тоже не будет, пишут «Ведомости».

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