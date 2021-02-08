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«Важные улики» в ходе расследования по коронавирусу в Ухане обнаружили ученые

Артем Денисов
8 февраля, 2021 01:05
2 мин
Артем Денисов
8 февраля, 2021 01:05
2 мин
Ухань
pixabay.com

Ученые из группы Всемирной организации здравоохранения, которая ведет расследование в китайском городе Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, обнаружили «важные улики», касающиеся роли рынка морепродуктов города в распространении инфекции.

Эксперты посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов и на одном из крупнейших в городе рынке, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах, которые первыми начали лечить заболевших COVID-19.

Делегаты миссии ВОЗ работали в трех группах, которые сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных в эпидемии, эпидемиологии и распространении вируса, и на результатах исследования проб окружающей среды.

Полученные данные предстоит обобщить и сделать определенные выводы, сообщает РБК.

Ранее спецслужбы США пришли к выводу, что власти китайского Уханя пытались скрыть от руководства КНР информацию о распространении коронавирусной инфекции. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник, знакомый с текстом соответствующего доклада.

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Китай
коронавирус
Ухань
2 мин
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