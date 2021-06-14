Василий Уткин заявил о бессмысленности работы комментаторов Первого канала
Бывший спортивный комментатор российского ТВ Василий Уткин заявил, что не видел более унылой пары ведущих Первого канала, как во время трансляции матча Евро-2020 украинцев с голландцами.
Победу со счетом 2:3 одержала сборная Нидерландов. Украинцы по ходу матча проигрывали 0:2, однако собрались и смогли сравнять счет во второй тайме, пропустив важный гол лишь под занавес игры.
На Первом канале игру комментировали Павел Занозин и Александр Кузмак.
Василий Уткин отметил, что из всех комментаторов на Евро 2020 невозможно составить пару более слабую и бессмысленную, чем Занозин-Кузмак, передает Sport24.ru
Кстати, если просмотреть игру в записи, то можно понять по интонациям комментаторов во время забивания голов в ворота Нидерландов, как менялось их настроение. Они словно понимали, что игру будут сравнивать по политическим и спортивным мотивам с игрой российской команды, которая уступила Бельгии со счетом 0:3, и что камни обязательно полетят в огород России за такое выступление.