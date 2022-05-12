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Василий Небензя рассказал коллеге из Франции в ОНН, что французы - украинцы
12 мая, 2022 20:02
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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
Предки французов, испанцев, португальцев, турок и евреев – это украинцы. Такую версию своему коллеге из Франции Николя де Ривьера рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя сообщил французскому коллеге, что эту информацию о подчерпнул из украинских учебников.
Продемонстрировав учебник по географии для 8 класса, Небензя спросил у французского коллеги, знает ли он, что на самом деле он – украинец.
Авторы украинского учебника приводят «железную логику»: поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины, пишет «ПолитЭксперт».
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