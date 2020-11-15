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Общество
Валерий Меладзе взбаламутил соцсети своим высказыванием
15 ноября, 2020 19:13
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Flickr
Популярный российский певец Валерий Меладзе выступил с обращением к коллегам, в котором призвал воздержаться от новогодних съемок своих коллег по цеху.
Комментаторы в интернете бурно поддержали инициативу артиста, однако отметили, что многие артисты не вправе считать себя пострадавшими.
А потому, бойкот артистов многие воспринимают как проявление лицемерия, передает издание REGNUM.
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