Валерий Меладзе взбаламутил соцсети своим высказыванием

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Популярный российский певец Валерий Меладзе выступил с обращением к коллегам, в котором призвал воздержаться от новогодних съемок своих коллег по цеху.

Комментаторы в интернете бурно поддержали инициативу артиста, однако отметили, что многие артисты не вправе считать себя пострадавшими.

А потому, бойкот артистов многие воспринимают как проявление лицемерия, передает издание REGNUM.