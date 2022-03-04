Новости – Люди
Люди
Валентина Матвиенко уверена - после свержения киевского режима народы Украины и России вновь станут друзьями
4 марта, 2022 16:44
1 мин
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на внеочередном заседании парламента, высказала уверенность, что Украина, «освободившись от антинародного киевского режима националистов и неонацистов» снова подружится с Россией, - сообщает ТАСС.
По мнению политика, этому будет способствовать успешное завершение российской спецоперации, нацеленной на подавление военной угрозы, исходящей с территории Украины.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости