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Вакцина «Спутник V» добралась еще до трех стран

Артем Денисов
27 января, 2021 03:01
1 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 03:01
1 мин
вакцина
pixabay.com

Российский фонд прямых инвестиций ожидает регистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Мексике, Парагвае и Пакистане.

Как сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, эти решения будут основаны на промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний препарата от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, Индия будет экспортировать произведенную на своей территории российскую вакцину «Спутник V» в саму Россию и другие страны.

Как ожидается, это произойдет в ближайшие месяцы. Ранее Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение о производстве в Индии более 100 млн доз препарата от коронавируса «Спутника V» в год.

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ТЕГИ
коронавирус
вакцина
Спутник V
1 мин
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