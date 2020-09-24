sputnikvaccine.com

Пресс-служба Минздрава сообщила, что пробные партии отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», были доставлены во все регионы России. В первую очередь лекарство получат приоритетные группы граждан.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», —сообщили в Минздраве.

Ведомство отмечает, что приоритетной группой для получения вакцины являются медицинские работники. Помимо них приоритетными для вакцинации являются работники образовательных учреждений, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, а также сотрудники, работа которых связана с контактом с большим количеством людей, уточняют «Ведомости».