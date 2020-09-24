Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Вакцина от COVID-19 поступила во все российские регионы. Обычные жители её не получат

Антон Мельников
24 сентября, 2020 11:14
1 мин
sputnikvaccine.com
sputnikvaccine.com

Пресс-служба Минздрава сообщила, что пробные партии отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», были доставлены во все регионы России. В первую очередь лекарство получат приоритетные группы граждан.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», —сообщили в Минздраве.

Ведомство отмечает, что приоритетной группой для получения вакцины являются медицинские работники. Помимо них приоритетными для вакцинации являются работники образовательных учреждений, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, а также сотрудники, работа которых связана с контактом с большим количеством людей, уточняют «Ведомости».

темы
Россия
коронавирус
регионы
вакцинна
1 мин