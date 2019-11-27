ВАДА казнит российский спорт

Сенсация из разряда умопомрачительных, шоковых – российский спорт на четыре года рискует попасть в изоляцию, превратится в рядовое физкультурное движение. Отечественным атлетам – если самые мрачные прогнозы сбудутся – будет запрещено выступать на олимпиадах, чемпионатах планеты, Европы других международных соревнованиях и турнирах.

Это значит, что санкциям повергнутся любимые многими футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, теннис – те виды спорта, где россияне ничего криминального не совершили. Во всяком случае, они не уличены в употреблении допинга. Впрочем, следует оговориться – пока не уличены. Потому что несколько лет назад ходили упорные слухи, что и футболисты сборной России не чужды стимуляторам. Назывались даже конкретные фамилии…

В чем же дело? А в том, что российский спорт жестоко расплачивается за свои старые и новые допинговые грехи. За то, в течение многих лет в меню спортсменов, которым мы аплодировали, которыми восхищались, вместе с салатами, стейками, соками, присутствовали запрещенные препараты. Но все это тщательно скрывалось, пряталось. Но любая ложь, в конце концов, выходит наружу.

Скандал небывалый, пятно несмываемое.

По требованию ВАДА из Московской лаборатории в январе этого года, была прислана база данных. Но - сфальсифицированная – не полная и скорректированная. Там отсутствовали сотни потенциальных положительных (то есть, «грязных», допинговых) проб, а также сопутствующие им первичные данные.

Как считают эксперты ВАДА, это было частично сделано в 2016 и 2017 годах, сразу после обличительной публикации докладов канадского профессора Ричарда Макларена об употреблении допинга в российском спорте и отъезда в США Григория Родченкова, бывшего директора Антидопигового центра. С него, как известно, и начались все разоблачения.

Другие фальсификации были произведены в 2018 году, когда допинговые скандалы были в полном разгаре. Злоумышленники, которые, вероятно, действовали по приказу высших российских спортивных функционеров, пытались исправить компьютерную систему и удалить журнал операций. Более того, неизвестное лицо внесло в базу поддельную переписку, которую вел якобы Родченков со своими помощниками.

Но значительная часть корректировок внесена в декабре 2018-го и январе-2019-го, то есть уже после того, как базу уже должна были передать ВАДА. Чтобы скрыть эти действия, хакеры пытались исправить компьютерную систему задним числом и удалить журнал операций.

Если раньше российские спортсмены подвергались лишь локальным санкциям – лишали права выступления в международных соревнованиях и турнирах конкретных людей, уличенных в употреблении допинга, отбирали ранее завоеванные медали, то теперь под угрозой длительной дисквалификации находится весь спорт державы – взрослый, детский, паралимпийский. Россию ждет еще солидный штраф.

Более того, любые представители нашей страны, как инфицированные СПИДом, прокаженные, не могут посещать в течение тех же четырех лет Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира и другие соревнования. России, как спортивной державы на это время просто не будет – ее флаг не будут поднимать ни на каких турнирах.

Все решится в ближайшее время – 9 декабря на заседании ВАДА в Париже, и с большой долей вероятности «казнь» российского спорта состоится. По мнению двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, «мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально». Он также выразил обеспокоенность за судьбу молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень.

Но, скорее всего, ничего страшного с ними не случится – самые перспективных, самых талантливых россиян мы увидим в форме других стран. Но это будет не предательством, не изменой, а вынужденной эмиграцией…

Сейчас проект санкций ВАДА в отношении России изучают во всем мире. Одни поражаются, другие удивляются, третьи зловредно ухмыляются. Интересно, как чувствует себя Виталий Мутко, который занимал пост министра спорта РФ именно когда вспыхнул и вовсю запылал небывалый допинговый скандал?

Напомню, что его имя неоднократно упоминалось в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), опубликованном в 2016 году. Решением МОК Мутко было пожизненно запрещено посещение Олимпийских игр в любом качестве.

Что касается нынешнего министра спорта РФ Павла Колобкова, то он сохраняет сдержанный оптимизм:

«Я уверен, наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы».

Уж сколько раз спортивные функционеры важно надували щеки, бодрились, но все в итоге заканчивалось крахом. Вот и сейчас, как в старинном анекдоте, по всему отелю слышны крики «Пожар!» и только из одного настойчиво требуют шампанского.

Только за что будем пить, господа?