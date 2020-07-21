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В жуткой аварии французская семья потеряла пятерых детей

Дмитрий Байков
21 июля, 2020 07:06
1 мин
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фото: Pixabay

В ДТП, которое произошло во Франции, погибли пятеро детей и пострадали четверо взрослых. Все они были членами одной семьи.

Жуткая авария произошла вчера вечером на юго-востоке Франции. Автомобиль, в котором находилась семья из девяти человек, сошел с дороги, перевернулся и загорелся.

Пятеро детей погибли. Четверым взрослым удалось выбраться из объятого пламенем автомобиля, все они с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Причины происшедшего устанавливаются. По предварительным данным, авария могла произойти из-за неисправных тормозов, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Воскресенск на трассе А-108 произошла автоавария с участием трех транспортных средств.

Машины столкнулись в попутном направлении из-за нарушения правил дорожного движения. В результате ДТП погибли три человека.

темы
общество
Франция
дети
происшествие
авария
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