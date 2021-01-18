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В «Жуковском» самолет-новинка российского авиастроения выкатился за ВПП и увяз в снегу

Лилия Караева
18 января, 2021 16:51
1 мин
МС-21
Telegram-канал 112

Новый российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Жуковском». Экипаж не пострадал.

Инцидент произошел в ходе испытаний. Летчики осуществляли «прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя». В результате воздушное судно выкатилось за пределы полосы и застряло в сугробе.

На опубликованных кадрах видно, что шасси почти полностью в снегу. Повреждений нет.

По данным РБК, «отказа систем не зафиксировано». В настоящее время корпорация «Иркут», занимающаяся разработкой самолета, выясняет причины случившегося.

МС-21 - новинка российского авиастроения. Самолет должен заменить советские «Як», «Ту» и «Ил».В декабре 2020 года самолет впервые взлетел с российскими двигателями.

темы
происшествия
Мс-21
Жуковский
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