Telegram-канал 112

Новый российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Жуковском». Экипаж не пострадал.

Инцидент произошел в ходе испытаний. Летчики осуществляли «прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя». В результате воздушное судно выкатилось за пределы полосы и застряло в сугробе.

На опубликованных кадрах видно, что шасси почти полностью в снегу. Повреждений нет.

По данным РБК, «отказа систем не зафиксировано». В настоящее время корпорация «Иркут», занимающаяся разработкой самолета, выясняет причины случившегося.

МС-21 - новинка российского авиастроения. Самолет должен заменить советские «Як», «Ту» и «Ил».В декабре 2020 года самолет впервые взлетел с российскими двигателями.