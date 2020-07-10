В Южной Корее определились с обстоятельствами смерти мэра Сеула

Общество

Flickr

Южнокорейская пресса фактически признала смерть мэра Сеула Пак Вон Суна самоубийством. При этом, официальные результаты расследования еще не были обнародованы.

Тело Пак Вон Суна было обнаружено в ночь на пятницу неподалеку от его официальной резиденции, в районе горы Пукаксан. В правоохранительных органах объявили о том, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Накануне, мэр исчез, оставив дочери записку, напоминавшую предсмертное послание.

Как передает РИА «Новости», в случае своего подтверждения, самоубийство политика станет самым громким с 2009 года, когда после обвинений в коррупции с собой покончил бывший президент страны Но Мун Хён.