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В Южной Корее определились с обстоятельствами смерти мэра Сеула

Кирилл Савушкин
10 июля, 2020 14:43
1 мин
Photo
Flickr

Южнокорейская пресса фактически признала смерть мэра Сеула Пак Вон Суна самоубийством. При этом, официальные результаты расследования еще не были обнародованы.

Тело Пак Вон Суна было обнаружено в ночь на пятницу неподалеку от его официальной резиденции, в районе горы Пукаксан. В правоохранительных органах объявили о том, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Накануне, мэр исчез, оставив дочери записку, напоминавшую предсмертное послание.

Как передает РИА «Новости», в случае своего подтверждения, самоубийство политика станет самым громким с 2009 года, когда после обвинений в коррупции с собой покончил бывший президент страны Но Мун Хён.

темы
Южная Корея
Сеул
самоубийство
1 мин