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В Югре начинает расти паника по мере приближения огня

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 19:04
1 мин
Photo
Flickr

В ХМАО нарастает паника по мере приближения лесных пожаров к городам. Часть крупных населенных пунктов уже заволокло дымом.

Основную надежду местные жители возлагают на перемену ветра. В противном случае, людям придется эвакуироваться из-за чрезмерного задымления.

В управлении Роспотребнадзора по региону подтвердили наличие проблемы. По результатам проб атмосферного воздуха в городах, жителям посоветовали использовать кондиционеры, системы очистки воздуха и избегать длительного нахождения на улице.

При этом, в Югре пожар уже подвергает опасности жилые районы: добровольцев на борьбу с огнем приходится мобилизовывать в соцсетях. Спасатели не успевают справляться на всех проблемных участках из-за большой площади возгорания. В регионе объявлен режим ЧС.

Среди наиболее частых причин лесных пожаров в компетентных ведомствах выделяют грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности, сообщает «Сибирь.Реалии».

темы
лесные пожары
ХМАО
Югра
1 мин