В Евросоюзе назвали действия Минска «достойными сожаления»

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В Евросоюзе отреагировали на принятое белорусскими властями решение о сокращении дипломатического присутствия Польши и Литвы в республике.

По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, подобный шаг приведет лишь к больше изоляции белорусского руководства.

«Требование, чтобы Польша и Литва отозвали послов и сократили дипломатические представительства, является необоснованным и достойным сожаления и противоречит логике диалога», — приводятся слова Борреля в сообщении, размещенном на сайте ЕС.

Дипломат также выразил уверенность в том, что попытки Минска «нацелиться на определенные страны ЕС» никак не повлияют на коллективную позицию стран-участниц.