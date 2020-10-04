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В Евросоюзе назвали действия Минска «достойными сожаления»

Кирилл Савушкин
4 октября, 2020 15:10
1 мин
Photo
Flickr

В Евросоюзе отреагировали на принятое белорусскими властями решение о сокращении дипломатического присутствия Польши и Литвы в республике.

По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, подобный шаг приведет лишь к больше изоляции белорусского руководства.

«Требование, чтобы Польша и Литва отозвали послов и сократили дипломатические представительства, является необоснованным и достойным сожаления и противоречит логике диалога», — приводятся слова Борреля в сообщении, размещенном на сайте ЕС.

Дипломат также выразил уверенность в том, что попытки Минска «нацелиться на определенные страны ЕС» никак не повлияют на коллективную позицию стран-участниц.

темы
Беларусь
Польша
Литва
Евросоюз
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